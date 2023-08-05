وفاة جمال العلي تشعل السوشال ميديا.. ما حقيقة الأمر؟

جمال العلياجتاحت السوشال ميديا خلال الساعات الماضية أنباء عن وفاة الفنان السوري جمال العلي، وتسبب الخبر بحالة من الحزن الشديد بين جمهور الفنان السوري.

نقابة الفنانين في سوريا تكشف حقيقة وفاة جمال العلي

وبعد انتشار هذه الأخبار بشكل كبير سارعت نقابة الفنانين في سوريا إلى نفي هذه الشائعة وكتبت في الصفحة الرسمية لها تعليق جاء فيه: "تنويه لا صحة أبدًا أبدًا لما يشاع عن وفاة الفنان الزميل جمال العلي.. وقد تواصلنا معه منذ قليل وهو بصحة جيدة".

أما الفنانة السورية تولاي هارون فقد عبرت عن غضبها لانتشار هذا النوع من الشائعات وقالت في منشور لها: "قمة التفاهة والانحطاط انكن تفولو على أي شخص بالموت مشان بس تطلعو ترند مافكرتو بأهلو برفقاتو بمحبينو، اتصلت لحتى اتأكد وقت سمعت صوتو كأنو رجعتلي الروح، جمال العلي بخير بكفي كذب مشان الترند بكفي أرواح الناس مو لعبة".

آخر اعمال جمال العلي

على الصعيد الفني تواجد العلي في الموسم الرمضاني الماضي في عملين الأول هو المسلسل الاجتماعي "التار بالنار" إلى جانب كاريس بشار، عابد فهد، جورج خباز وآخرون.

وحقق المسلسل الكثير من النجاح بالرغم من تناوله قضية حساسة جدًا وهي العنصرية بين الشعبين اللبناني والسوري بطريقة لم يسبق ان تناولها أي عمل سابقًا.

كما تواجد في مسلسل البيئة الشامي "زقاق الجن" إلى جانب كل من أيمن زيدان، صفاء سلطان، أمل عرفة، الراحل شادي زيدان وآخرون.