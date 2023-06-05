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وفاة محمد النادي.. لحن لعمرو دياب وجمع تامر حسني وبسمة بوسيل

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 05 حزيران / يونيو 2023 - 11:47
محمد النادي
محمد النادي

توفي الملحن المصري محمد النادي عن عمر ناهز الـ39 عامًا بشكل مفاجئ؛ نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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وفاة محمد النادي

وأعلن الشاعر خالد تاج الدين وفاة النادي عبر مشاركة صورة له عر حسابه في "فيسبوك"، مطالبًا الجميع بالدعاء له، وكتب معلقًا: "البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله".

أعمال محمد النادي

ويجدر الإشارة إلى أن الملحن الراحل تعاون مع عدد من النجوم من بينهم: تامر حسني، وعمرو دياب، ومحمد حماقي، وأنغام، وإيهاب توفيق، وأصالة، وبسمة بوسيل، وغيرهم الكثير.

ولحن النادي للهضبة عمرو دياب عدة أغاني من بينها"معاك قلبي" و"أمنتك" و"يا هناه"، كما لحن للنجم محمد حماقي أغنية "يا فاتني"، و"راسمك في خيالي"، و"جت يا مجتش"، و"عيوني سهرانة"، و"قول واتكلم".

وقدَّمت أنغام أغنية "ساعات كتير من ألحانه، في حين غنى تامر حسني عدة أغاني من ألحانه من بينها: "يا أنا يا مفيش"، "مايهونش عليا"، فضلًا عن أغنية "متسألنيش" التي جمعته بسمة بوسيل.

محمد النادي
 

كلمات دالة:محمد النادي

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