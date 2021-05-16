وفاة ناديه العراقية بعد اصابتها بكورونا

أعلنت مي محروس ابنة الفنانة فاتن فتحي والمعروفة باسم نادية العراقية عن وفاة والدتها منذ قليل عبر صفحتها الخاصة في فيسبوك، بعد معاناة مع فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 57 عامًا.

وشكلت وفاة العراقية حالة من الصدمة بين الجمهور بسبب استجارتها مؤخرًا بنقيب الفنانين أشرف زكي وطلبها المساعدة منه خاصة انها لا تنتمي للنقابة كونها لا تملك الجنسية المصرية، حيث ان نادية هي من أصول عراقية.

وكانت ابنة الفنانة الراحلة قد أكدت ان الوضع الصحي لوالدتها سيئ جدًا وطالبت الجمهور بالدعاء لها، مع الكشف عن تعرضها لنزيف بالعين تزامن مع اصابتها بفيروس كورونا الذي أثر على صحتها بشكل كبير.

ابنة نادية العراقية تكشف وضعها الصحي

وبهذا الخصوص نشرت مي عبر صفحة والدتها على فيسبوك قائلة: " أنا مي، ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم أدعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي، أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة".

وأضافت: "اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه»، وكانت الفنانة سجلت تعليقًا عن انتشار الإصابة بفيروس كورونا بين عائلتها، قائلة: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد، مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة وإتكسرت".

واختتمت منشورها بـ : "اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملو تحاليل دم، دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

وقبل وفاة والدتها بساعات كانت قد كشفت مي عن تدهور وضعها الصحي قائلة: " ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر فى الساعات اللى جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد على الأقل أسمع صوتها وأشوف ضحكتها وأشم ريحتها.. أنا مش عايزة أكتر من كده.. عايزة أعرف راضية عنى ولا لأ.. أنا بجد بحبك أوى يا ماما يا أجمل صاحبة فى الدنيا مش هلاقى زيك والله أنتى غالية أوى يا ماما يارب ما تحرمنى منها ومن حنانها يارب".

يُشار إلى أن الفنانة الراحلة كانت قد انتقلت من العراق إلى مصر عام 1997 واستقرت فيها بعد زواجها من رجل "إسكندراني" يعمل في الأمن المصري برتبة عميد رزقت منه بثلاثة أبناء أدهم، مي ونيللي.

بدأت مشاركتها في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية، وعملت بعدد من الإعلانات التجارية، شاركت في فيديو كليب لاغانٍ عدة منها اغنية "أمي مسافرة " لفريق أم تي أم وقدمت حفلاً في دار الاوبرا المصرية قامت بالغناء باللون الفولكلوري العراقي



