تسريب صوتي لزين كرزون تشتم فيه إحدى الداعمات للقضية الفلسطينية.. وهذه الحقيقة!

أثارت نجمة السوشيال ميديا زين كرزون غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الصادم حول الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني والحرب الدموية التي يعيشها أهالي غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقدت زين كرزون الزخم والتضامن الكبير الذي أظهرته شعوب العالم مع القضية الفلسطينية واصفةً إياه بالـ"شوشرة".

زين كروزن تنتقد الداعمين للقضية الفلسطينية

وجاء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "سناب شات": "قضية فلسطين ما بدها ناس مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن فلسطين..المُؤثر هو الفلسطيني الي اتدمر بيتوا..المُؤثر هو اللي بعاني من سنين، مش شي جديد اللي صار بـ فلسطين مش كنت نايمة وصحيت وصار اللي صار بـ فلسطين … ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا...حب فلسطين هو اني أنزل مية بوست وصُورة وأبكي قدام الكاميرا عشان تزقفولي".

وفي وقت لاحق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه تسريب صوتي ورسائل نصية متبادلة بين زين كروزن وإحدى معارفها على ما يبدو، حيث شاركتها الأخيرة خبر دخول الأردنيون الحدود الفلسطينية، لتجيبها زين: "جدي لعب بعقل تيس، مش عارفة هالناس الي بتطلع بتتظاهر كيف عم بتفكر وعشان مين؟"، لتنتقدها الأخيرة لعدم مساندتها القضية بدل نشر فيديوهات وصور لها برفقة ابنة أخيها جورين.

ولم تسكت زين كروزن، بل أرسلت لها مجموعة رسائل صوتية تشتمها وتهينها وتدعي عليها بالموت.

حقيقة التسريب

ولم ينتظر رواد مواقع التواصل الغاضبين في التعليق على سمعوه وقرأوه، وانتقدوا تصريحاتها المهينة، لكن الحقيقية أن التسريبات الصوتية مفبركة؛ حيث أخدت رسائلها الصوتية من مقطع فيديو سابق كانت تشتم فيه إحدى متابعاتها التي أهانت ابنة أخيها ودعت عليها وعلى عائلتها.

وكتبت إحدى المتابعات: "بس هاد الحكي مش صح وهاد الحكي قديم كان قبل في وحدة حكت اشي عن جورين وهي حكتلها هيك بس مو صح الي صاير ع الواتس هاد صح اني ما بطيقها بس برضو الحق حق".

خسارة متابعين

وبعد تصريحاتها المثيرة للجدل والمستفزة، خسرت كرزون أكثر من 200 ألف متابع خلال أقل من يوم واحد، وذلك بعد حملة دشنها رواد مواقع التواصل تحت اسم "#زين_كرزون_اخرسي".