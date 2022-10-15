إعلان وفاة نجم هاري بوتر "روبي كولتران".. وحملة ضده بسبب المثليين

ضجت الصفحات الإخبارية العالمية والمواقع الإخبارية يوم أمس الجمعة لخبر وفاة النجم الهوليوودي الشهير بشخصية "هاجريد" في سلسلة هاري بوتر "روبي كولتران" عن عمر الـ 72 عاماً، في خبر صدم جمهور السلسة الشهيرة.

روبي كولتران يتعرّض لهجوم بعد وفاته

بالرغم من الحزن الشديد الذي خيّم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة نجم هاري بوتر إلاّ أنه تعرّض لهجوم شديد من قبل المتحوّلين والمثليين جنسياً.

أما سبب اهذا لهجوم الذي تعرّض له كان اسذكار هذه الفئة لتصريحات سابقة للنجم الراحل دافع من خللالها عن تصريحات مؤلفة سلسلة هاري بوتر ضد المتحوّلين جنسياً، وهجومه على هذه الفئة.

تفاصيل وفاة روبي كولتران نجم هاري بوتر

أعلن الحساب الرسمي الخاص بالنجم الراحل "روبي كولترين" عبر موقع التواصل "انستغرام" عن خبر وفاة نجم هاري بوتر يوم أمس الجمعة وذلك في مستشفى في اسكتلندا.

ونشر وكيل أعمال النجم البيان الخاص بوفاته والذي جاء: "نحن حزينون جدًا لوفاة كولتران حيث كان الراحل لطيف مع الجميع وجمعينا سنفتقده".

ووجه مدير أعمال النجم الراحل بالنيابه عن عائلة النجم الشكر لـ الطاقم الطبي في المستشفى على طريقة تعاملهم مع الراحل في المستشفى خلال أيامه الأخيرة.

شهرة روبي كولتران في هاري بوتر

عُرف النجم الراحل من خلال شخصية "هاجريد" التي أقدمها في سلسلة أفلام هاري بوتر لاول مرة عام 2001 من خلال أول جزء من الفيلم Harry Potter and the Sorcerer's Stone.

أما آخر ظهور للراحل على شاشة التلفاز فكان من خلال العمل الوثائقي Harry Potter reunion، وهو لم شمل نجوم السلسلة الشهيرة.