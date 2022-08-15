مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" تتلقى تهديد بعد طعن سلمان رشدي: "انت التالية"

أثار خبر تعرّض الكاتب البريطاني الشهير "سلمان رشدي" لهجوم بالسكين والطعن خلال القائه المحاضرة في مدينة نيويورك الأمريكية أمام الجمهور جدلً كبيرً على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من ردود الفعل المتضاربة

جي كي رولينغ كاتبة هاري بوتر مهددة بالقتل

انتقل العديد من مشاهير العالم والنجوم الى مواقع التواصل الاجتامعي للتعبير عن غضبهم بسبب حادثة طعن الكاتب البريطاني الشهير خلال القائه محاضرته في نيويورك، وكان من ضمن المشاهير الذين قاموا بدعمه مؤلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة "جي كي رولينغ"،

وعبّرت رولينغ عن حزنها الشديد لتعرّض الكاتب سلمان رشدي للطعن بالسكين، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قالت: "أنا أشعر بالسوء والحزن الشديد وأتمنى أن يكون على ما يرام".

وكانت المفاجأة أن الكاتبة الشهيرة تلقت تعليق من أحد الأشخاص الذي يدعى "مير آصف عزيز" والذي كتب في رده الذي أثار به جدلًا كبيرًا: "لا تقلقي أنت التالية"، ويعرّف هذا الشخص عن نفسه بأنه طالب وناشط سياسي مقيم في باكستان.

جي كي رولينغ تسخر من المتحوّلين

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض بها رولينغ لتهديدات بالقتل حيث كانت مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" قد تعرّضت في وقت سابق لعدد من التهديدات من قبل المتحولين جنسياً وداعمي مجتمع الميم وذلك بعد أن قامت بكتابة منشور سخرت فيه من المتحولين واصفة إياهم بالاشخاص الذين يحيضون