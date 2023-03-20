وفاة نجم McLeod's Daughter الفنان بيتر هاردي غرقاً.. خسر حياته من أجل هواية الغطس

أعلنت عائلة النجم الهوليوودي من أصول أسترالية "بيتر هاردي" عن وفاته بشكل مفاجىء وصادم للجميع يوم أمس الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ناعية الفنان الراحل ومعبرين عن صدمتهم لهذه الخسارة.

تفاصيل وفاة بيتر هاردي خلال ممارسته هواية الغطش

توفّي النجم الهوليوودي الأسترالي عن عمر يناهز 66 عامًا، حيث تمكنت الشرطة المحلية من العثور على جثة الفنان الراحل على الساحل البحري الأسترالي في مدينة بيرث.

وفارق الجم الأسترالي الحياة بعد تعرضه لحادثة غرق في البحر حيث كان يمارس هواية الغطس في مدينة بيرث وهي نفس المدينة التي وُلد فيها.

وأعلن شقيق الفنان الراحجل بيتر خبر وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي فنشر على حسابه الخاص: "أشعر بأنني محبط لقولي هذا الشيء، بيتر هاردي توفي فجأة هذا الصباح، ارقد بسلام يا أخي المحبوب".

ويعيش الفنان الراحل في مدينة لندن، وكان في زيارة لوالدته بمدينة بيرث حيث تعيش عائلته.

وكان الفنان الراحل قد شارك قبل مدة صورة له أمام البحر وعلق عليها: "أسباب تجعلك مبتهجًا" حيث يعرف الراحل بولعه الكبير بهواية الغطس التي كانت سببًا لوفاته.

ونعى الجمهور الفنان الراحل واصفين وفاته بـ "المأساوية".

نبذة عن النجم الراحل بيتر هاردي

هو ممثل هوليوودي من أصول أسترالية ولد عام 1957 اشتّهر في العديد من الاعمال منها مسلسل McLeod's Daughter والذي عُرض مابين 2001 و 2009 بالاضافة الى الفيلم الشهير "Chopper".