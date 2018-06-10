الموت يفجع ناصيف زيتون في والده وهكذا واساه زملاؤه في الوسط الفني

ناصيف زيتون

توفي صباح اليوم والد الفنان السوري ناصيف زيتون السيد الياس زيتون، ولم يتم تحديد مكان وموعد الجنازة حتّى اللحظة.

وكان ناصيف قد تحدّث في وقت سابق عن تأثّره الشديد بمرض والده، ونحن نعلم كم أن ناصيف فنان يحب عائلته ويحترمها على الرغم من أنّه مقيم في لبنان في معظم أوقاته، ولا شك في أنّ ذلك انعكس على محبّة الجمهور الّذين أطلقوا عليه لقب "أبو الياس" تيمنا باسم والده.

ونشر العديد من الفنانين وأصدقاء ناصيف زيتون خبر وفاة والده عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الأنباء التي تداولها الجمهور حول حقيقة الخبر، وشارك عدد من الفنانين ناصيف زيتون التعازي مثل نيكول سابا وشيما هلالي وباسم ياخور ورحمة رياض وغيرهم.

ومن المقرر ان يتوقف الفنان ناصيف زيتون عن أنشطته الفنية في الفترة الحالية بسبب الحزن والحداد التي سيعيشها بعد وفاة والده، بعد أن أعلن مؤخرًا أيضًا عن استعداده لستجيل أغنية جديدة وكذلك حفلًا ثاني أيام عيد الفطر في لبنان والتي من المتوقع أن يتم تأجيلها.

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