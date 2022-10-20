ويجز يحذر متابعيه من الاحتيال..ويدعم صفحة فلسطينية

حذر الفنان المصري ويجز متابعيه وجمهوره من التلاعب بهم والاحتيال عليهم لشراء تذاكر مزيفة لحفله المقبل المقرر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، الموافق 27 أكتوبر المقبل.

ويجز يحذر متابعيه من الاحتيال

شارك ويجز متابعيه عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" عدة مقاطع فيديو يحذر فيها متابعيه من شراء التذاكر المزيفة التي تدعي أنها لحفله القادم، وأوضح أن بعض معجبيه تعرضوا للاحتيال بالفعل.

وطلب من متابعيه بعدم شراء إي تذاكر يعلن عنها للحفل، لاسيما أن التذاكر قد نفذت بالفعل حينما طرحتها الجهة المنظمة بتاريخ 6 سبتمبر المنصرم.

ولفت الفنان الشاب إلى أنه لا يعلم الطريقة التي يمكنه فيها مساعدة الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للخداع، مؤكدةً أنه سيبحث مع منظمي الحفل عن طريقة لحل الأزمة، وأوضح أن التذاكر متاحة من خلال صفحة "تيكتس مارشيه".

ويجز وجلسة تعارف مع متابعيه

وفي وقت لاحق، شارك فنان التراب متابعيه إعلان عن جلسة التعارف التي ستعقد في كافيه Cafe KOKO مع معجبيه، وكتب: "كما وعدناكم، كنا نعمل على شيء ما للأشخاص الذين لم تتح لهم الفرصة لتأمين تذكرة لحضور عرض لندن. أحب أن أرى جميعًا أثناء وجودي هنا...ولأسباب تتعلق بالسلامة، يرجى التأكد من حصولك على تذكرتك من الرابط المرفق أدناه".

وأوضح أن من شروط اللقاء أن يكون الأفراد أعمارهم فوق الـ14، وأن يرافق كل قاصر شخص بالغ.

ويجز يدعم فلسطين

على صعيد آخر، يعرف ويجز بدعمه الكبير لفلسطين وما تمر به من أحداث، حيث شارك متابعيه عبر خاصية الستوري في إنستغرام منشور يوضح من خلاله أن صفحة Eye on Palestine، التي تعنى بنقل أحداث فلسطين، قد جرى إيقافها نهائيًا.