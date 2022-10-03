ويل سميث يتخطّى حادثة الأوسكار ويعود رسمياً إلى أعماله الفنية.. وهذه تفاصيل فيلمه الجديد

بدأ النجم الهوليوودي الشهير "ويل سميث" أول خطواته في العودة الى مواصلة أعماله الفنية بعد حادثة الأوسكار والتي قام فيها بصفع النجم الكوميدي كريس روك.

ويبدو واضحاً بأن النجم العالمي ويل سميث استطاع تخطّي حادثة الأوسكار بعد اختفائه عن الساحة الفنية لمدة عام وعن وسائل التواصل الاجتماعي وبعد أن قدّم اعتذار رسمي علني لكريس روك عبر السوشال ميديا.

ويل سميث يروّج لفيلمه الجديد

بدأ النجم الهوليوودي العالمي "ويل سميث" الترويج لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم Emancipation والذي تنتجه شركة آبل، بالرغم من ان مصير الفيلم كان معلّق بسبب حادثة الأوسكار.

وأقامت شركة آبل مؤتمر صحفي للترويج للفيلم المنتظر والذي تضمن كل من المخرج أنطوان فوكوا وبطل الفيلم النجم "ويل سميث"، حيث بدا بأن آبل ستصدر الفيلم قريباً.

وألقى النجم الهوليوودي كلمته خلال المؤتمر حول الفيلم، وقال فيها: "لقد رفضت جميع الأفلام التي تتحدّث حول العبودية خلال مسيرتي المهنية، ولكن هذا الفيلم كان أقرب للتحدث حول الحريّة وليست العبودية، وعن المرونة والايمان، وقد نالت القصة اعجابي وأردت ايصالها لكم بطريقة جيّدة".

نبذة عن قصة الفيلم

يتحدّث الفيلم الجديد حول رجل يدعى بيتر يعمل في مزرعة ولكنه يهرب منه ليبحث عن عائلته ثم وخلال رحلته يقطع مستنقعات لويزيانا وينضم بيتر الى الجيش وخلال الفحص الطبي يتم الكشف عن اثار التعذيب الذي كان يتعرّض له في المزرعة والتي أثارت جدل كبير.

حادثة الأوسكار

يشار بأن ويل سميث أثار جدلًا كبيرًا عند حضوره لحفل الأوسكار لهذا العام، حيث أنه أقدم على صفع النجم الكوميدي كريس روك والذي كان مقدّم الحفل وهو على المسرح وامام الجميع.

وكان سبب هذا التصر هو القاء كريس روك مزحة حول تسريحة شعر زوجة ويل سميث الفنانة جادا والتي خسرت شعرها بسبب اصابتها بمرض الثعلبة.