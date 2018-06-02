صورة: هكذا احتفلت يارا بعيد ميلادها!

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هكذا احتفلت يارا بعيد ميلادها! 2 من 2

إحتفلت الفنانة يارا بعيد ميلادها بطريقة طريفة، في حديقة منزلها. و نشرت يارا عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً ظهرت فيها تلتهم قالب الحلوى، وعلّقت: (الساعة 12، سعيدة لاستقبالي عام جديد، في مثل هذا اليوم، وُلدت ملكة)، حسب موقع الفن.

وأضافت:(هالكيكه كتييييييييير طيبه فيها حلاوه اذا عرفتوها اكيد شايفينها كنافه انتوا؟).

فانز يارا تفاعلوا مع الصورة، مهنئينها بعيد ميلادها ومتمنيين لها عاماً جديداً مليئاً بالنجاح والتوفيق، كما أثنوا على طرافتها وعفويتها.

يُذكر أن آخر أعمال يارا، كانت أغنية (يا غيرهم)، من كلمات حسين اليامي، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع خالد نبيل.