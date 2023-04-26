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ياسر العظمة في رثاء محمد قنوع : "كنت مثالًا نادرًا للوفاء"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 26 نيسان / أبريل 2023 - 07:35
ياسر العظمة ومحمد قنوع
ياسر العظمة ومحمد قنوع

نعى الفنان السوري ياسر العظمة الممثل الراحل محمد قنوع بكلمات مؤثرة عبر تسجيل صوتي شاركه في قناته الرسمية "يوتيوب".

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ياسر العظمة ينعى محمد قنوع

قال العظمة في رثاء محمد قنوع إنه كان مثالًا نادرًا للوفاء، ولطيف المعشر، وباسم الوجه، يحب خدمة الناس، ويكره المشاكل، ولا يحب أن يذم أحدًا، ووصف حضوره الفني بـ"المهضوم وخفيف الظل".

وأوضح أنه لم يرى منه سوى الخير طوال فترة علاقتهما، إذ عمل معه في إدارة الإنتاج والتمثيل، وكان يقترح له أسماء فنانين من أجل التعاون معه، كما كان يجري له زيارات متعددة لمكتبه.

 

ووصف العظمة الفنان الراحل بأنه "ولد من أولاده"، مؤكدًا أن شعبية قنوع انتشرت بين الجماهير بسبب حسن أخلاقه وسمعته الطيبة قبل فنه، بالإضافة إلى انضباطه في المقابلات والحوارات الإذاعية والتلفزيونية، واحترامه لزملائه ونفسه.

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وشدد أن محمد قنوع لم يكن مستعجلًا على الشهرة، كان صبور ويحب التعلم، ومرضي لوالديه ويحب أسرته، ويعتبر عائلته هي الأساس.

وأكثر ما أحبه العظمة بقنوع هو إيمانه القوي، وعدم تشكيه وتذمره، وتصالحه مع الحياة، بالإضافة إلى نقائه ووضوحه.

واختتم العظمة كلامه: "الله يرحمك ويصبر قلوب المحبين على فراقك، لا اعتراص على قضاء الله..نم هادئًا مطمئنًا في مثواك، يا حبيبي يا محمد".
محمد قنوع

كلمات دالة:ياسر العظمةمحمد قنوع

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