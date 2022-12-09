  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ياسمين صبري تتألق في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ياسمين صبري تتألق في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

سهير العابد

سهير العابد

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 03:45
ياسمين صبري
ياسمين صبري

جذبت الفنانة ياسمين صبري الأنظار إليها أثناء ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ختام دورته الثانية بجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهرت الفنانة بإطلالة خمرية محتشمة و أنيقة.

اقرأ ايضاًياسمين صبري تعود للسينما بفيلم آكشن كوميديياسمين صبري تعود للسينما بفيلم آكشن كوميدي

وأقيمت مساء أمس الخميس، حفل ختام مهرجان البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من الفنانين من كل أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، تستأنف ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد (يوم استقالة مجرم)، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي مع وجود لمحات كوميدية. ويضم الفيلم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم أمير كرارة، ومحمد عبدالرحمن توتا، وباسم سمرة،  ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

كلمات دالة:ياسمين صبري

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...