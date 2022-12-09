ياسمين صبري تتألق في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جذبت الفنانة ياسمين صبري الأنظار إليها أثناء ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ختام دورته الثانية بجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهرت الفنانة بإطلالة خمرية محتشمة و أنيقة.

وأقيمت مساء أمس الخميس، حفل ختام مهرجان البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من الفنانين من كل أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، تستأنف ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد (يوم استقالة مجرم)، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي مع وجود لمحات كوميدية. ويضم الفيلم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم أمير كرارة، ومحمد عبدالرحمن توتا، وباسم سمرة، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.