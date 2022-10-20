ياسمين صبري تعود للسينما بفيلم آكشن كوميدي

غابت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن الساحة الفنية منذ زواجها من طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشمية، إلَّا أنها استأنفت حياتها المهنية عقب طلاقها منه.

ياسمين صبري في فيلم كوميدي/ آكشن

ينتظر المشاهدون جديد ياسمين صبري بفارغ الصبر بعد عامين من الانقطاع وتأجيل أعمالها الفنية منذ انتهاء تصوير مسلسلها "فرصة ثانية" عام 2020، وقد كشفت الفنانة عن ملامح خطتها الفنية لعام 2023، التي تتضمن أعمالًا درامية وسينمائية.

وخلال تواجدها في دبي، لحقتها عدسات برنامج "ET بالعربي" للكشف عن جديدها، مُشيرةً إلى أنها ستبدأ تصوير فيلم كوميدي آكشن في شهر نوفمبر المقبل، ولفتت إلى أنها ستتواجد في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في ذات الشهر أيضأ.

والجدير بالإشارة إليه إلى أن آخر عمل سينمائي شاركت فيه ياسمين كان فيلم "الديزل" عام 2018 مع الفنان المصري محمد رمضان، كما أنها شاركت في العديد من الأفعال السينمائية التي تنتمي لنوع الكوميدي والآكشن مثل: فيلم جحيم في الهند"، و"ليلة هنا وسرور" مع الزعيم عادل إمام.

ياسمين صبري في كواليس جلسة تصوير هاربر بازار

ومؤخرًا، شاركت ياسمين متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يوثِّق كواليس جلسة تصويرها الخاصة بمجلة "هاربر بازار" بنسختها العربية، حيث تألقت فيها مُرتديةً فستانًا ورديًا من الساتان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولاس جبران، الذي جاء بقصة الكتف الواحد وبطيات أنيقة ناحية الخصر.

وتزيَّنت صبري بمجوهرات من داء المجوهرات "كارتير"، في حين أشرف خبيرة المكياج نوره بو عوض على مكياج ياسمين الذي اعتمدت فيه الألوان الوردية المائلة إلى البرونزية.

واختارت الفنانة تسريحة شعر مرفوعة بطريقة كلاسيكية أنيقة أشرفت عليها مصففة الشعر Maggie Semaan.