ياسمين صبري تثير التكهنات بارتباطها مجددا

أثارت الفنانة ياسمين صبري، التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهورها الأخير بدبلة وخاتم في أحدث صورها، مما أثار حفيظة بعض المتابعين الذين حاولوا معرفة حقيقة زواجها بعد الطلاق من زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وكتب بعض من نشطاء السوشيال ميديا، تعليقات على صور ياسمين صبري الأخيرة، متسائلين حول حقيقة زواجها، فكتب أحد المتابعين معلقا: (هي اتجوزت تاني ولا ايه؟؟ في دبلة في ايدها).

وفي المقابل لم تقم ياسمين صبري، بالرد على تلك التساؤلات توضح حقيقة زواجها من عدمه، في الوقت الذي تبين أنها لم تعود لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتصادف مؤخرا، تواجد ياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة في الساحل الشمالي خلال حفلة عمرو دياب، وكان اللقاء دون ترتيب حيث تقابل الثنائي صدفة ، و تبادل الثنائي السلام خاصة في ظل العلاقة التي تسودها الاحترام بينهما رغم انفصالهما.