أبو هشيمة وياسمين صبري يجتمعان في حفل عمرو دياب

انتشرت شائعات تفيد عودة علاقة الفنانة المصرية ياسمين صبري وطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد ما يقارب الشهرين على إعلان انفصالهما.

عودة علاقة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وزعمت بعض المصادر الصحفية أن أبو هشيمة وياسمين صبري تواجدا برفقة بعضهما البعض في الحفل االغنائي الذي أقامه النجم عمرو دياب غي إحدى القرى السياحية في مصر، لكن الغريب في الموضوع، أنها لم تلتقط للثنائي صورًا برفقة بعضهما البعض، لاسيما أن المكان كان يعج بالصحفيين.

وأبدى مصدر مقرب من الثنائي في تصريح له ببرنامج "ET بالعربي" انزعاجه للأخبار المتداولة، مؤكدًا أنها عارية عن الصحة ولا شيء من هذا القبيل، إذ لافت إلى أن الثنائي توقفا عن التواصل ولقاء بعضهما البعض بعد الطلاق.

وتساءل كيف لم تتمكن الصحافة من رصدهما معًا، لاسيما أنهما تواجدا في حفل غنائي يضم عشرات الصحفيين.

وتساءل كيف لم تتمكن الصحافة من رصدهما معًا، لاسيما أنهما تواجدا في حفل غنائي يضم عشرات الصحفيين.

أحمد أبو هشيمة يتحدث لأول مرة عن انفصاله من ياسمين صبري

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تحدث رجل الأعمال لأول مرة عن انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة "العربية" وقال: "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إنه في طرف تاني فيها".

وأضاف أبو هشيمة: "ياسمين إنسانة محترمة جدا"، وعن زواجه مرة ثانية، قال: "أي حاجة بتتقال في الطلاق والجواز بتتقال في أي حاجة تانية، هرد على إيه ولا إيه".

