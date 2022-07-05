ياسمين صبري تثير الجدل و التكهنات بهذه الصورة

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن أحدث ظهور لها داخل أحد المطاعم، لتثير من خلالها حالة من الجدل بين متابعيها حول حقيقة تخليها عن شعرها، إذ لم تظهر الصورة رأسها بشكل واضح، فبدت للجمهور كأنها قصت شعرها على طريقة الفنانة شيرين عبدالوهاب.ونشرت ياسمين، الصورة، عبر حسابها على (تويتر)، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: (قصيتي شعرك، صحة وهنا على قلبك، الجمال والحلاوة، قمر ما شاء الله.. ربنا يحميكي، حلقتي شعرك زي شيرين؟.، و قمر يا ياسمين.

وتشارك ياسمين صبري، في بطولة فيلم (صقر المحروسة) بطولة الفنان أحمد عز.وينتمي الفيلم إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.