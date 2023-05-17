ياسمين صبري تثير فضول و حيرة جمهورها لهذا السبب...

البوابة-أثارت الفنانة ياسمين صبري فضول جمهورها ومتابعيها و شوقتهم لمعرفة مفاجأة ستعلن عنها قريبا، وجاء ذلك من خلال أحدث ظهور لها.

هذا ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى (إنستغرام)، صورا من أحدث ظهور لها، وظهرت في أحد القوارب بإطلالة صباحية متميزة، مرتدية فستانا باللون الرصاصي، وتزينت ببعض الإكسسوارات الرقيقة، كما حرصت على ارتداء نظارة سوداء ، و ارفقت صورها بتعليق مقتضب قالت فيه :(قريبا).

بدورهم تفاعل الجمهور مع صور الفنانة و جاءت تعليقاتهم كالتالي: (أحلى فنانة، ناوية على إيه طيب فهمينا ؟، لا بقى عايزين نفهم، و أكيد مش هتسبينا مستنيين كتير صح؟).







