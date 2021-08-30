بفستان شفاف..ياسمين صبري في أحدث ظهور على البحر (صور) 

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري أحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث أنها ظهرت وهي أثناء قضائها للإجازة على يخت زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وأطلت ياسمين صبري في الصور التي نشرتها وهي على حافة اليخت وقت غروب الشمس، ومن أمامها البحر، واختارت أن ترتدي فستانًا أبيض اللون شفافًا بعض الشيء، لتنهال التعليقات والإعجابات التي وصلت إلى أكثر من 200 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة.



وكانت معظم التعليقات على صور ياسمين صبري إيجابية، فالبعض وصفها بالأميرة، في حين وصفها آخرون بأنها جميلة الجميلات، وعلى ما يبدو أن هناك نسبة كبيرة من الجمهور معجب بالفنانة المصرية وبإطلالاتها الفريدة من نوعها التي تطل بها من حين لآخر.

وكانت النجمة ياسمين صبري قد اختيرت في عام 2017 ضمن قائمة أجمل وجه في العالم، والجدير بالذكر هي أنها الفنانة المصرية الوحيدة التي كانت ضمن هذه القائمة.

أما على الصعيد الشخصي، تزوجت ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، في حفل زفاف اقتصر على حضور المقربين والأصدقاء بسبب ظروف الإجراءات الصحية وقتها منعًا لتفشي فيروس كورونا.

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