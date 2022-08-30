ياسمين صبري تعلن عودتها لجمهورها في رمضان المقبل

أعلنت النجمة ياسمين صبري عن خوضها موسم مسلسلات رمضان 2023.جاء ذلك خلال ردها على مجموعة من أسئلة متابعيها عبر حسابها في (إنستغرام)، واكتفت ياسمين صبري بالحديث عن مشاركتها دون ذكر تفاصيل أخرى.

وستعلن ياسمين صبري عن مؤلف ومخرج المسلسل خلال الفترة المقبلة؛ وعن موعد بدء تصوير المسلسل .

من جهة أخرى،ظهرت الفنانة ياسمين صبري، داخل كابينة طائرة خاصة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على صفحتها عبر موقع (إنستغرام)، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: (سفرية سعيدة، قمر أوي يا ياسمين، جميلة، جورجينا العرب...).