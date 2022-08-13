بحر و شوكة و سكينة تشعل التكهنات بعودة ياسمين صبري و أبو هشيمة

أثار أحدث ظهور للنجمة ياسمين صبري، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وربط البعض بين أحدث ظهور لياسمين صبري عبر حسابها بموقع (إنستغرام) ، وآخر ظهور لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) يوم 5 أغسطس/آب الجاري، حيث ظهرت ياسمين صبري في الصورة وخلفها ستائر بيضاء والبحر وهو نفس المكان الذي ظهر فيه زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى أن ياسمين ظهرت أمامها سكينتين، وظهرت أمام أبو هشيمة شوكتين، مما زاد التكهن حول علاقتهما وإن كانت الحياة الزوجية بينهما قد عادت من جديد، أم أن تواجدهما في نفس المكان كان مجرد صدفة.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا زواجهما عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها، وفي مايو/أيار 2022 أعلنا طلاقهما.