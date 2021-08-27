ياسمين صبري تواجه تهمة التقليد مجددا و المنافسة هيفاء هذه المرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للنجمة ياسمين صبري ؛ وقارنوها بصورة منذ عدة سنوات للفنانة هيفاء وهبي وهي ترتدي نفس الجاكيت ولكن بلون مختلف.

ونشرت ياسمين الصورة خلال هذه الأيام في حين ان صورة هيفاء وهبي كانت في عام ٢٠١٦.

وبدأت المقارنات بين الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ زواج ياسمين صبري بطليق هيفاء وهبي رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وعلى الصعيد الفني انتشرت العديد من الأخبار حول عودة ياسمين صبري للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، حيث اختارت السينارست محمد عبدالمعطي لكتابة مسلسلها الجديد

ويعد هذا العمل ثانى التجارب الدرامية التي تجمع ياسمين صبري بالمؤلف محمد عبد المعطي بعد مسلسل (حكايتي) الذى عرض في رمضان ٢٠١٩ وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني وأحمد بدير تأليف أحمد سمير فرج.

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري من خلال مسلسل (فرصة ثانية) الذي عرض رمضان قبل الماضي وشاركها البطولة أحمد مجدي ودياب وآيتن عامر وهبة مجدي تأليف مصطفى جمال هاشم إخراج مرقس عادل.