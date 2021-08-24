ياسمين صبري تلجأ للفوتوشوب لتغطية صدرها المكشوف..وإطلالة نارية بنقشة جلد النمر!

لجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري لبرنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، لكن هذه المرة ليس من أجل تغير شكل ملامحها أو إضافة تعديلات على منحنيات جسدها.

استعانت ياسمين صبري ببرنامج تعديل الصور من أجل إضافة بعض اللمسات والتحسنيات على شكل إطلالاتها قبل نشر صورها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، فقد أضافت قطعة قماش إضافية لصدر فستانها المكشوف قليلًا كي لا تظهر مفاتنها.





تألقت صبري مُرتديةً فستان ضيق بنقشة جلد النمر جاء بشيالات سباغيتي رفيعة وفتحة صدر عريضة نوعًا ما، لكن نلاحظ بعض التغيرات في شكل الفستان بين صورة وأخرى التقطتا من زوايا مختلفة، ففي صورتها الجانبية نلاحظ أنه مفتوح ناحية منطقة الصدر على شكل حرف V ، أما الصورة الأمامية تظهر منطقة الصدر مغطاة بقطعة قماش.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق، فكتب أحدهم متساءلًا: " ادام الفستان أصلاً مفتوح، ليه يتلبس أدام يتركب قطعه تداري بالفوتوشوب تغير معالم الفستان، مش بهاجم ولكن حابب افهم وجهة النظر".

وتساءل آخر إذا ما كان الفستان هو ذاته أم فستان آخر، وكتب: " نفس الفستان😮".

في حين انتقد أحد المتابعين ارتدائها الباروكة وأن خصلات الشعر الإضافية مبالغ بها، وكتب معلقًا: " البروكه اوفر يا ياسمين".

وفي وقت سابق، نشرت صبري صورة لها تستعرض رشاقتها خلال أدائها تمارين رياضية في حديقة منزلها، وحازت الصورة على أكثر من 300 ألف إعجاب وآلاف التعليقات.

ياسمين صبري وجديدها

وعلى الصعيد الفني انتشرت العديد من الأخبار حول عودة ياسمين صبري للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، حيث اختارت السينارست محمد عبدالمعطي لكتابة مسلسلها الجديد.

ويعد هذا العمل ثانى التجارب الدرامية التي تجمع ياسمين صبري بالمؤلف محمد عبد المعطي بعد مسلسل "حكايتي" الذى عرض في رمضان ٢٠١٩ وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني وأحمد بدير تأليف أحمد سمير فرج.

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري من خلال مسلسل "فرصة ثانية" الذي عرض رمضان قبل الماضي وشاركها البطولة أحمد مجدي ودياب وآيتن عامر وهبة مجدي تأليف مصطفى جمال هاشم إخراج مرقس عادل.