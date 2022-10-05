ياسمين صبري بالفوشيا في باريس.. وإطلالتها بـ14 ألف دولار

تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في خلفية صور الفنانة التركية توبا بويوكستون خلال جلسة التصوير التي أجرتها الأخيرة في شوارع مدينة باريس الفرنسية بعد عرض أزياء العلامة التجارية الإيطالية "فالنتينو".

وانهالت تعليقات المتابعين العرب على صور توبا بويوكستون مُشيرن إلى أن التي تسير وراءها هي ياسمين صبري، وبعد الجدل القائم حول ما إذا كانت النجمة التركية تتجاهل صبري أم أن كلتيهما كانتا منهمكتين بالتقاط الصور لإطلالتيهما الأنيقتين بلون الفوشيا، خرجت ياسمين لتؤكد الاحتمال الثاني.

ياسمين صبري في عرض فالنتينو

وتوجهت صبري عبر حسابها على "إنستغرام" لمشاركة متابعيها عدة صور من جلسة التصوير التي أجرتها في شوارع باريس، مُرتديةً فستانًا بلون الفوشيا جاء بأكمام متوسطة الطول وفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ، ونسَّقت إطلالتها مع جوارب طويلة وحذاء ستيليتو، في حين حملت بيديها مظلية شفافة وفي الأخرى حقيبة.

والجدير بالإشارة إليه أن المسؤولة عن جلسة التصوير المصورة الفوتوغرافية المصرية أمينة زاهر.

وحصدت صورها منذ نشرها على حسابها أكثر من نصف مليون إعجاب وآلاف التعليات المشيدة بجمالها وأناقتها، فكتبت إحداهن: "اجمد واحده ف الفاشون شو والله"، وأضافت أخرى مقارنة إياها بالممثلة التركية "إيه الحلاوة دي دنتي أحلى من توبا بجد".





سعر إطلالة ياسمين صبري

بالعودة إلى إطلالة الفنانة المصرية، يبلغ سعر الفستان الذي ارتدته من مجموعة "فالنتينو" لخريف وشتاء 2022 بـ9500 دولا رأمريكي، بينما تبلغ سعر حقيبة يدها من دار أزياء فالنتيو بـ 3650 دولار، فيما حذاء الفوشيا يبلغ سعره 890 دولار، أي أن إطلالتها كاملة تقدر بـ14 ألف دولار.

