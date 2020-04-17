ياسمين صبري على الشط و المتابعون: (هو دا الحجر الصحي؟!)

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى (إنستجرام).

وظهرت ياسمين صبري في الصورة وهي ترتدي تيشيرت وبنطلون أسود أمام البحر.

وهاجم عدد من متابعيها الصورة بسبب عدم جلوسها في المنزل أيام حجر الصحي والأوضاع التي يمر بها العالم.

وجائت التعليقات كالتالي: ( انتي ليه مش قاعده في البيت، هو دا الحجر الصحي، فخر الصناعه المصريه)، حسب موقع صدى البلد.

وتشارك النجمة ياسمين صبري في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل (فرصة ثانية) الذي يشارك في بطولته النجم أحمد مجدي.