ياسمين صبري تعتذر لأحمد عز و تتفرغ لاولى بطولاتها المطلقة

اعتذرت النجمة ياسمين صبري عن المشاركة في بطولة فيلم (ولاد رزق 2) مع النجم أحمد عز، والذي يتم التحضير له والمقرر بدء تصويره الشهر المقبل، حيث تم ترشيحها لتقديم دور جديد على الأحداث لم يكن متواجداً في الجزء الأول من العمل، حسب موقع اليوم السابع.

وفى سياق متصل، تواصل ياسمين صبرى تحضيرات مسلسلها الجديد (حكايتي) الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية في شهر رمضان المقبل، ويكتبه محمد عبد المعطي ويخرجه أحمد سمير فرج، ويتم حالياً اختيار الفنانين المشاركين في البطولة وإنهاء التعاقد معهم تمهيداً لبدء التصوير.