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ياسمين عبد العزيز تعتمر و تشارك جمهورها بأدق التفاصيل

سهير العابد

سهير العابد

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:59
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، وهي مرتدية الحجاب، خلال زيارتها للسعودية لأداء مناسك العمرة.

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و شاركت ياسمين جمهورها بصور وفيديوهات وهي داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة فى السعودية. كما وحرصت على التقاط الصور وهى تتجول داخل المسجد، وأيضا أمام مقبرة شهدا أحد، كما نشرت صورا للمسجد من غرفتها المطلة على الحرم.

و فنيا، تجتمع ياسمين و زوجها أحمد العوضي  مجدداً فى دراما رمضان 2023 ، من خلال مسلسل جديد يكتبه ناصر عبد الرحمن ويخرجه مصطفى فكري ، ومن إنتاج سينرجي.

كلمات دالة:ياسمين عبد العزيز

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