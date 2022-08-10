ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي وأحدث ظهور لهما من الساحل الشمالي

تقضى النجمة ياسمين عبد العزيز الاجازة الصيفية بصحبة زوجها النجم أحمد العوضي في الساحل الشمالي، حيث تعتاد ياسمين على التواجد هناك في فترة الصيف من كل عام، وذلك قبل عودتها إلى القاهرة لبدء تحضيرات مسلسلها الجديد الذي تجتمع فيه مجدداً مع العوضي للعرض في شهر رمضان المقبل 2023.

ياسمين عبد العزيز حرصت على مدار الفترة الماضية، على مشاركة جمهورها بصور من اجازتها الصيفية سواء مع زوجها أو مع أصدقائها المتواجدين في الساحل أيضاً، عبر حسابها الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي (انستغرام)، ودائماً ما تجد هذه الصور تفاعلاً كبيراً من المتابعين لاسيما وأن ياسمين تتمتع بروح مبهجة ودائما ما تكون اطلالاتها على السوشيال تحمل طابعا مختلفا.