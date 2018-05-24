ياسمين عبد العزيز تكسر ذراعها أثناء تصوير (الأبله طم طم)

تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز لكسر في ذراعها الأيسر، أثناء تصوير آخر يوم في فيلمها الجديد (الأبلة طم طم)، المقررطرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل، من تأليف أيمن وتار، وإخراج علي إدريس.

وأصيبت ياسمين أثناء تصويرها مشهد أكشن داخل مدينة الإنتاج الإعلامي مع بيومي فؤاد، حيث كانت معلقة في الهواء على (وير)، وانقطع الوير وفوجئ الجميع بسقوط ياسمين على الأرض، ونقلها فريق الإنتاج على الفور إلى إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وقام فريق الأطباء بوضع ذراعها في (الجبس)، ومعالجتها من بعض الجلطات والخدوش في جسدها، كذلك طالب فريق الأطباء ياسمين بالراحة التامة خلال الفترة المقبلة وعدم التعرض للحركة، حسب اليوم السابع.

فيلم (الأبلة طم طم) يشارك في بطولته بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، إخراج على إدريس.