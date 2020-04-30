ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي "مبروك علينا يا حبيبي"!

أصبحت علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مكشوفة للجمهور منذ عيد ميلادها عندما انتشرت صور للثنائي معاً لتتدرج الأحداث بعدها ويعلن أنهما في علاقة عاطفية.

الممثل أحمد العوضي كان قد شارك فيديو لرأي أحد النقاد بـ مسلسلات الثنائي التي تعرض حالياً في الموسم الرمضاني، إذ صرح الناقد "التنين ناجحين الموسم ده، والناجح مش برفع إيدوا الناجح بشاور على زميله الناجح" وأرفق أحمد الفيديو بتعليق "مبروك عليكي يا حبيبتي"، لترد عليه ياسمين بـ "مبروك علينا يا حبيبي".

يذكر أن ياسمين واجهت هجوم حاد من شقيقها الذي أبدى غضبه من هذه العلاقة وعلق "لو عاوزها أهلها موجودين" مشيراً إلا أن عليه أن يطلبها رسمي، وجاء الرد قاسياً من أحمد وبما معناه "أن ياسمين هي من تصرف النقود على أحمد"، أما ياسمين فاكتفت بصورة مع تعليق "بحبك يا أحمد".

يذكر ان ياسمين تشارك بطولة مسلسلها "ونحب تاني ليه" إلى شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر ونخبة من النجوم، أما أحمد العوضي فيشارك البطولة إلى جانب أمير كرارة في مسلسل "الإختيار"..

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