"يا ليالي" تورط أحمد سعد وروبي.. هل سرقا لحن سميرة سعيد؟

تعرض الفنان المصري أحمد سعد ومواطنته الفنانة روبي للهجوم، بعد اتهامها بسرقة ألحان أغنية للفنانة المغربية سميرة سعيد، كانت أصدرتها عام 1988.

أحمد سعد وروبي متهمان بالسرقة

في التفاصيل، زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك تشابه الكبير بين ألحان أغنية "يا ليالي" الخاصة بروبي وسعد، وأغنية تحمل ذات الاسم لسميرة سعيد.

من جهته، ردَّ منتج كليب أغنية "يا ليالي" على الاتهامات الموجهة لسعد وروبي، نافيًا أن يكون هناك تشابه بين الأغنيتين، وقال: "لا تشابه بين الأغنيتين إلا في الاسم فقط، ولا صحة لاستنساخ الأغنية من أغنية الفنانة سميرة سعيد، ولكن اللحن مختلف وسميرة من أوائل الفنانات الذين تعاونوا مع مزيكا، ولذلك إذا حدث أي خلاف فسوف تلجأ إلينا، ولكن في النهاية الشائعات ضريبة نجاح الأغنية مثلما حدث مع العديد من الأغاني من قبل".

ويُشار إلى أن أغنية سعد وروبي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" متصدرةً التريند؛ إذ وصلت عدد مشاهداتها لـ3.3 مليون مشاهدة بوقت قياسي.

والأغنية من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع الموسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والكليب من إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية "يا ليالي"

يا حبيبي

خلصت معاك ألاعيبي

انت جميل و انا عيبي .. عيبي

بضعف قصاد الجمال .. الجمال

يا جماله

قلبي الصغنن ماله

شقلبت طبعه و حاله .. وماله

متساق وراك رحال

يا ليالي

اعذري استعجالي

ده الغالي

ع القمر و ندالي

غنالي

غنوة حبيبي و رقصت معاه

يا ليالي

الحلو فوق في العالي

و ندالي

والدنيا فرفشهالي

غنالي

غنوة حبيبي و رقصت معاه

علي بابك

واقف قتيل علي بابك

انا تحت امر جنابك مالك

فالدلع استاذ ... استاذ

علي بالي

ماتروحش يوم من بالي

اسمك ده بالنسبالي عالي

و حفظته صم خلاص .. و خلاص

يا ليالي

اعذري استعجالي

ده الغالي

ع القمر و ندالي

غنالي

غنوة حبيبي و رقصت معاه

