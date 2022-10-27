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يسرا اللوزي تتعرض للتنمر و التجريح يسبب ابنتها: (أم الطرشة!)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:57
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

تعرضت  الفنانة يسرا اللوزي للتنمر من جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة لأحد التعليقات  عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو (إنستغرام)، ويصفها بـ(أم الطرشة).

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وعلقت: (عملت بوست توعية لسرطان الثدي، وده كان أحد التعليقات.. حبيت أعرفكم بس إني مش هرد خالص.. هسيبلكم الموضوع ده! شكرًا).

و فور نشر الفنانة بوست تعرضها للتنمر، انهالت التعليقات على المنشور من قبل نجوم الفن، الذين حرضوا على دعم الفنانة، وقالت كندة علوش: (أستغفر الله العظيم مش عارفة ده سواد ولا مرض ولا إيه اللي يخلي حد يفكر أو يكتب كده)، فيما قالت هدى المفتي: (استغفر الله العظيم.. متزعليش نفسك امراض نفسية)، بينما قالت الفنانة علا رشدي: «ناس مريضة وربنا عاميهم، فقط تنفسي وأرسل لكي الحب والقوة)، فيما كتبت ايمي سمير غانم:(لقيت عندي فولو من الشخصية الغريبة دي فعملتله بلوك، وفي كل صلاة حسبي الله ونعم الوكيل.) وطالبت الفنانة بسنت شوقي بتقديم بلاغ في هذا الشخص، قائلة: (لازم يتبلغ عنه).

 

كلمات دالة:يسرا اللوزي

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