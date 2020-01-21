يسرا تصدم الجمهور.."الأطباء أخبروني أنني مصابة بسرطان الدم"!

أثارت الفنانة المصرية يسرا حالة من القلق والخوف على حالتها الصحية وخاصة لدى متابعيها ومحبيها، وذلك بعد أن قالت كلمات مؤثرة خلال استضافتها في برنامج "الدنيا علمتني" على قناة إم بي سي وصدمت الجميع بكشفها عن حقيقة إصابتها بمرض سرطان الدم.

وقالت يسرا أثناء إلقائها لكلمة خلال برنامج "الدنيا علمتني" : "في إحدى المرات كنت أقوم بالفحوصات الطبية السنوية وأخبرني الأطباء أنه من المحتمل أن أكون مصابة بسرطان الدم".

وأضافت: "كنت حينها في عز شهرتي ونجوميتي وسألت الأطباء ما إذا كانوا متأكدين من التشخيص أم لا؟ .. وأبلغوني أنهم متأكدون .. وظللت لمدة 3 أشهر أعاني من الرعب أنني من الممكن أن أكون مصابة بهذا المرض ولم أخبر أحد في ذلك الوقت بأنني مصابة بالسرطان".

وتابعت: "كنت أفكر في أمر واحد وهو ماذا سيفعل الإنسان إذا عرف بموعد موته؟ .. وحينها أدركت الكثير من النعم التي أعطاها الله لنا .. واعتدنا على وجودها مثل الصحة".

واختتمت قائلة: "فقدت أمي أخيراً، وأتمنى لو يعود العمر مجدداً حتى أوفيها حقها، ولكن مهما حاولت لن أستطع، علينا أن نكون متسامحين جميعنا مع بعض ونعطي من دون مقابل، الدنيا من غير أمي لا معنى لها، وهناك البعض يقول إنّ أمي تضربني وتصرخ في وجهي، وكم أتمنى لو تأتي أمي الآن وتصرخ في وجهي، هذه النعم التي بين أيدينا والتي أنعم الله فيها علينا عظيمة".

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