يسرا تفقد والدتها بعد صراع مع المرض!

أعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي وفاة والدة الفنانة المصرية يسرا اليوم بعد صراع مع المرض، وكانت السيدة سهيلة عمر والدة الفنانة المصرية يسرا قد أصيبت بوعكة صحية قبل ما يقارب الشهر أدخلتها المستشفى.

إلا أن صحتها تدهورت خلال الشهر بشكل كبير وسريع حتى وافاتها المنية اليوم الأربعاء الـ 24 من شهر تموز، وسارع عدد من الجمهور والمشاهير لتقديم كلمات العزاء للفنانة المصرية من بينهم الفنانة شيريهان.

ورافقت يسرا والدتها طوال فترة مرضها، ولم تتركها أبدًا، كما ابتعدت فترة مرضها عن أي نشاطات فنية من أجل التفرغ للاعتناء بها.

وكانت الفنانة المصرية يسر قد تحدثت في أحد اللقاءات عن والدتها واصفة إياها بمصدر قوتها وانها صديقتها، كما كشفت يسرا انها عانت بسبب انفصال والديها، خصوصًا ان والدها حرمها من والدتها لسنوات طويلة في مرحلة طفولتها.

وأضافت الفنانة المصرية ان والدها كان قاسيًا عليها وحرمها من والدتها ما يقارب الـ 7 سنوات، وقالت ان والدتها كانت تنديها بـ "سيفين" وهو اسمها الحقيقي، ولم تناديها بـ "يسرا" أبدًا.

وكشفت يسرا ان والدتها شعرت بآلام المخاض بها عندما كانت في السينما واستقلت تكسي بعدها وغادرت الفيلم لتكتشف انها على وشك ولادة ابنتها.

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