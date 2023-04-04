يعقوب بوشهري عن سبب انفصاله من فاطمة الأنصاري: "هي مو على ذمتي وراحت لأهلها"

حلَّ مشهور السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري ضيفًا في برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني، وأثار حالة من الإعجاب لدى سؤاله عن طليقته المؤثرة السعودية فاطمة الأنصاري.

يعقوب بوشهري يرفض كشف سبب انفصاله عن فاطمة الأنصاري

في التفاصيل، سأل العلياني بوشهري حول ما إذا كان مرتبطًا، ليجيبه بالنفي، ثم سأله عن عدد زيجاته ليكشف أنه تزوج مرتين وانفصل، لافتةً إلى أنه لا يوَّد التطرق للحديث عن موضوع طلاقه من فاطمة الأنصاري، قائلًا: "ابغي أطلب منك طلب، هي مو على ذمتي وراحت لأهلها خلينا نقفز من هذه المرحلة".

ورفض العلياني طلب بوشهري وقرر سؤاله عن الموضوع، قائلًا: "هل سبب انفصالك عن زوجتك السابقة هو منعها من التصوير وعدم رغبتك في إظهار وجهها أم سبب آخر لم تستطع هي احتماله؟"، وجاء جواب بوشهري صادمًا، حيث قال: "ما رح أجاوب، البنت مو بذمتي دشت ذمت أهلها، ما أحد يقبل أن يتم الحديث عن ابنته أو اخته في قناة تلفزيونية، لو أحد يتكلم عن اختي ما أرضى أبدًا، ومع احترامي لجمهوري لكن هذه صفحة وانطوت والله يكتب الخير لي ولها".

ولفت إلى أن هذا السؤال دائمًا ما يسأل له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعقوب بو شهري :

ندمت انّي خليت الناس تتدخل في حياتي واتحفظ عن ذكر سبب الإنفصال إحترام لـ فاطمه الانصاري طلعت من ذمتي راحت لذمة أهلها ! #مراحل_يعقوب_بوشهري pic.twitter.com/FzA6JSORfN — ﺷـﺪں الصحفيه (@4SHDN) April 3, 2023

الإشادة بجواب يعقوب بوشهري

وأشاد الكثيرون بجواب بوشهري واحترامه لطليقته، فعلَّق أحدهم: "ردك كان جميل وعدم كلامك عن بنت الناس شيء متعارف عليه وقلتها ما تربينا على كذا".

وأضاف آخر: "الصراحة قلة ذوق البنت تزوجت وصارت علي ذمة رجل ماله داعي تجيبون طاريها"، وعلَّقت إحداهن: "رد يعقوب بوشهري درس الى هذا المذيع المحب للتفاعل ، الأهم التفاعل حتى وإن كان تفاعل سلبي".

من جهة أخرى، انتقد المتابعون العلياني لسؤاله في أمر لا يخصه، مُشيرين إلى أنه يقط من أعينهم، إذ كتبت إحداهن: "برافو علي العلياني.. حصلت على مشاهدات و لكنك سقطت من عين الكثيرين ، أصرّيت إنك تدخّل نفسك في موضوع خاص بالرجال و طليقته بطريقة نسوية لا أخلاقية .. شكراً يعقوب على الدرس الرجولي".

وأضاف آخر: "أسوأ فكرة فالبرنامج انه رابطين الحالة الانسانية بكلام الشخص عن اشياء حساسه فحياته ويدرون انه صعب يتكلم عنها يعني خلصت الافكار !!لا ويقولك اسئلة الجمهور قول اسئلة الملاقيف".