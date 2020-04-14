يوسف الشريف يتصدّر تويتر بعد إطلاقه برومو مسلسله "النهاية" في رمضان (فيديو)

حاز يوم أمس الفنان المصري يوسف الشريف على اهتمام ومتابعة الجمهور بشكل لافت، وتصدّر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر، وذلك بعد أن أطلق الإعلان الترويجي الأول لمسلسله القادم في رمضان "النهاية".

واستطاع مسلسل "النهاية" أن يجذب أنظار الجميع يوم أمس من خلال البرومو فقط، حيث أن الممثل يوسف الشريف وكعادته يطل على الجمهور في كل مرة بأفكار جديدة وفريدة من نوعها، وهذه المرة أحداث مسلسله ستدور في عام 2120 والعمل مصنّف من ضمن فئة الخيال العلمي، والفكرة في القصة تدور حول مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل الشريف خلال الأحداث إنسان آلي مستنسخ منه.

وكردة فعل من الجمهور وإعجابهم الأولي بالعمل، أطلق النشطاء على تويتر وسم "شابو يوسف الشريف"، وكتب أحد المتابعين قائلًا: " دايما يوسف الشريف بيعمل فكره جديده و دا اللي محببني فيه عن معظم الممثلين التانيين، و المره دي نقله كبيره و محاكاة لافلام الخيال العلمي بغض النظر اني حاسس انها مش هتظبط او بمعنى أصح مش هتليق على الممثلين بتوعنا بس بحترمه جدا".

دايما يوسف الشريف بيعمل فكره جديده و دا اللي محببني فيه عن معظم الممثلين التانيين، و المره دي نقله كبيره و محاكاة لافلام الخيال العلمي بغض النظر اني حاسس انها مش هتظبط او بمعنى أصح مش هتليق على الممثلين بتوعنا بس بحترمه جدا 👏#شابو_يوسف_الشريف 😂❤ https://t.co/CX74d17S3f — Kareem Mounir (@KareemMounir2) April 13, 2020

من جهته، أكد الكاتب لمسلسل "النهاية" والسيناريست عمرو سمير عاطف من خلال منشور على موقع فيسبوك تزامنًا مع عرض البرومو، أن العمل صناعة مصرية 100% وليس مقتبسًا من أي عمل مصري أو أجنبي.

ويشارك في بطولة "النهاية" إلى جانب يوسف الشريف كلًا من عمرو عبد الجليل، وشريف منير، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، وسهر الصايغ، ومحمد محمود عبد العزيز، وسارة عادل، والممثل اللبناني باسم مغنية، ومن إخراج ياسر سامي.

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