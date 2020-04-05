بسبب كورونا..حسن شاكوش يستبدل الخمور والحشيش بالليمون والحليب في أغنية "بنت الجيران"

حل الفنان ومطرب المهرجانات حسن شاكوش ضيفًا على برنامج أبلة فاهيتا خلال الأيام الماضية، وسيطرت الكوميديا والضحك على أجواء الحلقة، حيث أن أبلة فاهيتا في البداية أكدت أن الهدف من اللقاء هو الترفيه عن الجمهور خاصة وأن الجميع في المنزل بسبب كورونا.

وكنوع من التغيير والتسلية، اقترحت أبلة فاهيتا على حسن شاكوش كلمات جديدة تتماشى مع الوضع الحالي الخاص بكورونا لعدد من أغانيه الشهيرة كأغنية "بنت الجيران"، فتم استبدال "خمور وحشيش"بـ"ليمون وحليب"، و"رشيني بالكحول اهريني" و"يا كورونا ارحمي اللي جابونا".

وكان المقطع الخاص بغناء حسن شاكوش مع أبلة فاهيتا والكلمات الجديدة لأغانيه الشهيرة قد نال اهتمام الجمهور على نطاق واسع وخاصة على موقع فيسبوك، حيث تجاوزت عدد المشاهدات حاجز ال3 مليون خلال أيام قليلة.

والجدير ذكره أن حسن شاكوش احتفل مؤخرًا مع محبيه، وذلك بعد أن حافظت أغنيته مع عمر كمال "بنت الجيران" على صدارتها في قائمة الأفضل عالميًا على عدد من التطبيقات والمواقع، ودفعه ذلك إلى إطلاق المزيد من الأغنيات الجديدة على قناته الخاصة في موقع يوتيوب.

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