فيديو: يسرا تتحدث للمرة الأولى عن زوجها..وتختتم كلامها بالبكاء فما السبب؟

حلت الفنانة المصرية يسرا ضيفة على برنامج "كروز" الذي يذاع على قناة "دبي" وتقدمه الفنانة ميساء مغربي، وتحدثت النجمة المصرية خلال اللقاء للمرة الأولى عن زوجها خالد وعن دوره الكبير في حياتها وتأثيره على مسيرتها الفنية.

وفي التفاصيل، قالت يسرا أن الله أعطاها زوج يقدر طبيعة عملها واصفة إياه بالداعم الأول لها وقالت: "ربنا اداني زوج من غير وجوده في حياتي ما كنتش وصلت لكل ده..بدعي ربنا دايمًا أنه يخليهولي، وهو من أنضف وأرقى الحاجات الي حصلتلي".

ولم تستطع يسرا أن تتمالك دموعها أمام الكاميرا، والسبب هو الكلمات الأخيرة التي قالتها لها والدتها قبل وفاتها وهي ممسكة بيدها بشدة: "خدي بالك من نفسك".

وعلى الصعيد الفني، من المقرر أن تطل يسرا على جمهورها في رمضان 2020 القادم من خلال أحدث أعمالها الفنية مسلسل "دهب عيرة"، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل سلطان، ومن بطولة خالد سرحان وهنادي مهنى وسلوى عثمان وعبير صبري وفرح الزاهد وغيرهم من النجوم.

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