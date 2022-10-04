يولاندا حديد تردّ بفيديو طريف وتعترف "أنا أم سيئة".. بعد تعرّضها لانتقادات

تعرّضت والدة عارضات الأزياء الشهيرات جيجي وبيلا حديد "يولاندا حديد" إلى هجوم كبير وانتقادات من قبل المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

يولاندا حديد تتعرّض لانتقادات عديدة

تداول المتابعيون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقطع فيديو اتُهمت فيه يولاندا بتجويع بناتها عندما بدأن بدخول مجال عرض الأزياء.

كما تعرّضت من خلال مقاطع الفيديو والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انتقادات عديدة حول الطريقة التي ربّت فيها بناتها طوال السنين الماضية.

وقام متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بتجميع جميع مقاطع فيديو قديمة لها من برنامجها الواقعي The Real Housewives of Beverly Hills والتي اتُهمت فيها بتجويع بناتها.

وظهرت في أحد المقاطع جيجي حديد وهي حزينة وتشتكي من الضعف والتعب لانها تناولت فقط نصف حبة لوز، لتنصحها والدتها بتناول حبتين من اللوز.

ردّة فعل يولاندا حديد على مقاطع الفيديو

نشرت يولاندا حديد مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على "تيك توك" ظهرت وهي تأكل طبق كبير من اللوز في أماكن مختلفة، وقالت وهي تسخر: "أنا أسوأ أم على الإطلاق".

وبهذا تكون يولاندا ردّت بشكل وصف بـ اللطيف على الانتقادات التي كانت تطالها طوال السنوات الماضية.

هل يولاندا فعلاً ام سيئة؟

خلال وقت سابق كشفت بيلا حديد عن ندمها لخضوعها لعملية تجميل في انفها عندما كان عمرها 14 عام فقط، وقالت: "أتمنى لو انني احتفظت بانف أجدادي"، وأكّدت بيلا بان والدتها هي التي سمحت لها بالخضوع للعملية الجراحية.

بالإضافة إلى أن يولاندا حديد هي السبب الرئيسي وراء انفصال زين مالك وابنتها جيجي حديد، حيث وصفها زين مالك بانها هي من جعلت الجميع يكرهه، كما أضاف بانها كانت تجعل بيلا تشعر بانها أقل جمال من شقيقتها جيجي.