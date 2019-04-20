يولاندا حديد تكشف عن شكوكها حول ميول ابنتها جيجي الجنسية في صغرها

على الرغم من الإطلالات الحالية الرائعة لعارضة الأزياء "جيجي حديد"، إلّا أنها أيام المراهقة كانت إطلالاتها مثيرة للجدل والغرابة، حيث اعترفت والدتها "يولاندا حديد" ذات مرة بأنها تعتقد أن ابنتها جيجي مثلية لأنها كانت تحب ارتداء قمصان كرة السلة الفضفاضة إلى المدرسة.

وتم اكتشاف حديثاً مقطع من The Real Housewives of Beverly Hills من بطولة جيجي وشقيقتها بيلا في الموسم الثالث الذي تم بثه عام 2012، ويظهر المقطع يولاندا وهي تخبر ابنتها بأنها تعتقد أن خياراتها في أزياء الفتاة المسترجلة في الصف الثالث تعني أنها كانت شاذة، وفي نفس المشهد الذي يحدث في مطبخ منزل العائلة في كاليفورنيا، تناقش جيجي ووالدتها رغبة عارضة الأزياء الناشئة في العودة إلى فريق ناديها لكرة الطائرة، مع اعتراف يولاندا بأنها تخشى من أن الرياضة ستجعل ابنتها ضخمة، حيث أخبرتها "الكرة الطائرة هي رياضة ذكورية للغاية".

وتشير يولاندا في حوار دار بينهما أن جيجي تريد أن تكون عارضة أزياء، لكن تضيّع وقتها في لعب كرة الطائرة، حيث قالت "يجب أن تبدأي بناء حياتك المهنية وهذا يعني في بعض الأحيان أننا يجب أن نتخلى عن الأشياء التي نحب القيام بها"، كما أضافت "يجب عليكي الالتزام بنظام غذائي، هؤلاء الفتيات يتدربن أربع ساعات في اليوم، حتى تكون أجسادهن كبيرة وضخمة، يعني أنهم يأكلون مثل الرجال، وأنا أريدك أن يكون لك نظام غذائي كباقي الفتيات".

وهذا الأمر ليس الوحيد المثير للجدل في مقطع الفيديو، حيث تم تسليط الضوء على أسلوب يولاند المخيف مع بناتها، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالنظام الغذائي والوزن، وتحذرهما دوماً بأنهما يجب أن تبقيا رشيقتين من أجل عملهما كعارضتين، وتعرّضت لانتقادات واسعة من المتابعين بسبب طريقتها هذه.

ومن الجدير بالذكر أن جيجي وجدت طرقاً للتعبير عن حبها للرياضة بالإضافة لمهنتها كعارضة أزياء، حيث شاركت في بطولة Sports Illustrated Beach لكرة الطائرة في ميامي، وحصلت على الصدارة في المسابقة بأكملها، بالإضافة إلى ظهورها في مجموعة تصميمات رياضية من تعاونها مع Tommy Hilfiger.

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