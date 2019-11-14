هل انفصل "تامر عاشور" عن خطيبته ملكة جمال الكون؟

أعلن الفنان المصري "تامر عاشور" عبر تويتر عن فسخ خطوبته من المرشحة السابقة لمسابقة ملكة جمال الكون "دارين" بعد علاقة رسمية استمرت لـ 3 أشهر.

عاشور غرد عبر تويتر فجر اليوم الخميس: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي واتمنى لها كل التوفيق"، ليعود ويحذف التغريدة بعد ساعات قليلة، الأمر الذي حير الجمهور وعشاق عاشور.

المطرب المصري إلى الأن لم يصدر بيان رسمي أو يؤكد على موضوع فسخ الخطوبة من دارين.

يذكر أن تامر تزوج قبل سنتين من "سمر أبو شقرا"، وشائعات الطلاق رافقته بعد شهر واحد من زواجه وسط صمت من الطرفين، ليعود بعد فترة ويحتفل بمرور سنة من زواجه بنشر صورة له ولزوجته. تامر الذي أعلن خطوبته من "دارين" لم يتحدث عن مصير زوجته الأولى إن كان طلقها أم ما زالت على ذمته.

كما رزق الفنان منذ أيام بمولودته الأولى من سمر وأطلق عليها إسم "أيام" وهو نفس إسم ألبومه الذي أطلقه مؤخراً ويحوي 12 أغنية.

من جهة أخرى، أحيا الفنان أمس حفل غنائي في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وقدم مجموعة من أغانية القديمة والجديدة كان بينها أغاني من أخر ألبوماته الذي أصدِر رسمياً في شهر مارس.

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