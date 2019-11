هل انفصل "تامر عاشور" عن خطيبته ملكة جمال الكون؟

تامر عاشور أعلن عبر تويتر عن فسخ خطوبته من ملكة جمال الكون "دارين"! 💔💍 ثم عاد وحذف التغريدة بعد ساعات 🤔 #تامر_عاشور #جديد #خطوبة #تويتر #مصر #مطربين_عرب #زواج

A post shared by البوابة (@albawabame) on Nov 13, 2019 at 11:51pm PST