​جيتكس شوبر 2019

يُعدّ جيتكس شوبر يقدّم هذا المعرض أبرز العلامات التجارية والمتاجر من كل أنحاء العالم في مكان واحد، ويستقطب آلاف الزوار في كلّ عام. يمكن للزوار استكشاف أحدث المنتجات في السوق بدءاً من الألعاب، والسماعات، ووصولاً إلى الطابعات والغسالات. يعد معرض جيتكس شوبر من أبرز المعارض في المنطقة، حيث يمكن للزوار الحصول على عروض حصرية والمشاركة بمسابقات مميزة، والاستمتاع بالخصومات الرائعة خلال هذه الفترة. اطّلع على المنتجات الجديدة وقابل أبرز المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة.

التاريخ 24 سبتمبر - 28 سبتمبر 2019 الفئة نمط حياة الموقع مركز دبي التجاري العالمي رسم الدخول 20 درهم. الدخول 11 صباحاً - 11 مساءً الموقع الإلكتروني https://www.gitexshopperdubai.com/welcome