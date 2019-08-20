​جيتكس 2019

كشف معرض "جيتكس 2018" عن مجموعة من الابتكارات التكنولوجية المذهلة مثل أول طائرة لمكافحة الحرائق بدون طيار في العالم، وأول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة، وأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، وغيرها الكثير. وتعد نسخة عام 2019 بأن تكون أكبر وأضخم مع مجموعة من العارضين المبدعين، حيث ستتيح فرصاً للتواصل، ومحاضرات حول التكنولوجيا المتطورة.



يُعد جيتكس أكبر معرض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وهي تقدّم للمورّدين العالميين فرصة مميزة للدخول إلى الأسواق سريعة النمو، والتي من المتوقع أن تصل إلى 168.8 مليار دولار بحلول عام 2020. يستمر المعرض لمدّة أسبوع وهو المكان الأمثل للحصول على فرص عمل جديدة، والتواصل مع الوفود الدولية لبناء شراكات مع القطاع العام، وللتواصل مع أصحاب القرار.



اطلعوا على أحدث الإبداعات للأسماء المعروفة والشركات الناشئة الجديدة، واحضروا العروض التوضيحية للواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والتي تستهدف مجالات رئيسية مثل السياحة والسيارات والتعليم. يمكنكم أيضاً حضور المؤتمرات المجانية لتتعرفوا على كيفية تطوير أعمالكم لتكونوا في الصدارة.



سيُقام أسبوع "جيتكس" بنسخته الـ39 من 6 إلى 10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وعلى هامش المعرض سيتم أيضاً تنظيم فعالية "جيتكس لنجوم المستقبل" الذي يسلّط الضوء على الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا.

التاريخ 06 أكتوبر - 10 أكتوبر 2019 الفئة أعمال الموقع مركز دبي التجاري العالمي رسم الدخول الدخول مجاني عند التسجيل. الموقع الإلكتروني https://www.gitex.com/