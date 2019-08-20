على مدى الـ19 سنة الماضية، بات معرض الفنادق أكبر معرض مختص في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يستقبل المعرض أكثر من 600 عارضاً عالمياً يقدّمون مجموعة من المنتجات التي تتضمن الأثاث، والإضاءة، والتصاميم، والأمن، والتكنولوجيا، وغيرها الكثير.



يُعد معرض الفنادق معرضاً بارزاً يستعرض مستقبل الاتجاهات في قطاع الضيافة الذي يتوسّع بشكل سريع. يستضيف المعرض أكثر من 50000 شخصاً من الحضور من صانعي القرار، ومديري التوريدات، والمصمّمين، والمهندسين، والطهاة، وغيرهم من العاملين في هذا القطاع. يُعدّ المعرض منصة لكل ما يتعلّق بقطاع الضيافة، من منتجات مبدعة، إلى الزي الموحد للموظفين ، ويسلّط الضوء على نمو قطاع الضيافة في المنطقة.

التاريخ 17 سبتمبر - 19 سبتمبر 2019 الفئة أعمال الموقع مركز دبي التجاري العالمي الهاتف +971 4 438 0355 رسم الدخول الدخول مجاني عند التسجيل. الموقع الإلكتروني https://www.thehotelshow.com/