​ندوة أليغرا أوروبا والشرق الأوسط حول القهوة

تُقام ندوة "أليغرا" أوروبا والشرق الأوسط للقهوة في دولة الإمارات للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر. وتستعرض الفعالية أحدث الأفكار حول هذه الصناعة، وتوفر فرصاً مهمة للتواصل مع كبار المسؤولين في المقاهي، والمطاعم وكافة خدمات الطعام.

الحضور يكون للمدعوين فقط، وعلى الجهات الراغبة في تمثيل شركاتها التسجيل عبر موقع "أليغرا" الإلكتروني. وعلى مدى يومين، سيتمكن المشاركون من الاستمتاع لمجموعة رائعة من التجارب، مثل جولة خول أفضل الأماكن لتناول القهوة في دبي، وورشة عمل للموردين العالميين والعاملين في مجال المأكولات والمشروبات الراغبين في دخول السوق المجلي. وستقدّم الفعالية حفل استقبال في 11 نوفمبر لكافة الضيوف قبل بدء الندوة في 12 نوفمبر في فندق "قايف" نخلة جميرا الشاطئي.