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“ذا جامجار فروم أفار"

منشور 19 نيسان / أبريل 2020 - 07:22
“ذا جامجار فروم أفار"
“ذا جامجار فروم أفار"

إذا كنتم ترغبون بإطلاق العنان لإبداعاتكم وترغبون في منصّة تتفاعل مع ثقافة دبي الفنية، فتابعوا مبادرة "ذا جامجار" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ألهمت الفنانين المبدعين. تابعوا حصصهم اليومية التي يقدّمونها على صفحتهم على إنستغرام thejamjardubai@. تعلّموا أشكالاً جديدة من الفنون مثل الرسم بالقهوة، أو بالنقاط، أو بالأحرف، والخدع البصرية ثلاثية الأبعاد وغيرها الكثير. استمتعوا بالفنون من منازلكم واستخدموا هاشتاغ thejamjarfromafar# ليتم نشر أعمالكم على خاصية الستوري في صفحتهم على إنستغرام.

سيتم تعريفكم على مجموعة من التقنيات البسيطة يومياً، والتي يمكنكم استكشافها من دون الحاجة للعديد من الأدوات. توجّهوا إلى صفحات الإنترنت وارسموا لوحاتكم من منازلكم واستمروا في إبداعاتكم.

 

 

التاريخ 01 أبريل - 30 أبريل 2020
الفئة فنّون , تجارب
رسم الدخول مجاناً
الموقع الإلكتروني https://www.instagram.com/thejamjardubai/

Via SyndiGate.info


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