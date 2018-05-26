شريهان 1 من 2

شاهد أحدث إطلالات شريهان 2 من 2

نشرت الفنانة شيريهان صورة حديثة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، وبدت شيريهان في الصورة وقد ازدادت جمالاً وحيوية وشباباً بحسب وصف جمهورها الذي لقبها بالاسطورة.

وتظهر شيريهان في الصورة الجديدة بملابس سوداء وشعر بني وماكياج يليق كثيراً بملامح وجهها، لاقى اعجاب الكثير من محبيها وهو ما بدا واضحاً في التعليقات الايجابية على الصورة، حسب موقع مجلة سيدتي.

الصورة من جلسة تصوير حديثة التقطتها الفنانة الشهيرة من أجل الحملة الدعائية التي ستصاحب عودتها بعدد من المسرحيات الجديدة التي أعلنت عنها منذ فترة.

يذكر أن شيريهان كان من المقرر أن تعود لجمهورها من خلال 13 مسرحية تجسد في كل منها شخصية امرأة لها تاثيرها في العالم أو في الوطن العربي، لكن تم تقليص عددها لتصبح أربعة مسرحيات فقط بحسب تصريحات المؤلف مدحت العدل المشارك في تاليف هذه الروايات.