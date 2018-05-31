شاهد أحدث إطلالة لنانسي عجرم و تعرف على سعرها

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أحدث إطلالة لنانسي عجرم 2 من 2

كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد شاركت متابعيها صورة جديدة ظهرت فيها بفستان أبيض، نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفستان تميّز بقصته البسيطة مع أكمام انسدلت حتّى نصف ذراعيها، بالإضافة إلى أنّها إطلالة أنثوية جذابة تتناسب مع الأجواء الصيفية.

يذكر ان الفستان من توقيع الماركة العالمية Rejina Pyo، وقد بلغ ثمنه حوالي 970 دولارا أميركيا فقط، كما ونسّقت عليه حقيبة يد من اللون البيج للماركة Chloe وبلغ ثمنها 1,690 دولارا أميركيا، حسب موقع الفن.