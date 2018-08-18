إزالة اعلام المثليين من حفلة نانسي في السويد بناء على طلبها

طالبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بإزالة أعلام وشعارات المثليين الجنسيين، خلال حفلها بمهرجان يوتبوري الثقافي في السويد الذي أقيم امس.

وقالت شبكة (الكومبيس) إن إدارة المهرجان استجابت لطلب نانسي عجرم، حيث ستزال الملصقات والشعارات وأعلام قوس قزح، التي ترمز إلى المثليين من مسرح الحفلة، حسب موقع اليوم الجديد.

ويأتي حفل نانسي عجرم بالتزامن مع (أسبوع الفخر)، وهو الأسبوع الذي يقام فيه أكبر احتفالات داعمة للمثليين، وهو ما أثار قلقها.

من جهتها نقلت صحيفة يوتبوري بوسطن السويدية عن تاسو ستافيليديس، المسؤول في المهرجان المقام حالياً قوله، إنه كان ينبغي إبلاغ مكتب مدير أعمال عجرم بأن حفلها سيتزامن مع مهرجان (أسبوع الفخر)، والذي بدأ يوم الثلاثاء، معتبراً أن ذلك كان سوء فهم.