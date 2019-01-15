بعد غياب 13 سنة: حميد الشاعري يطرح (شيء خيالي)

حميد الشاعري يطرح (شيء خيالي)

يستعد الفنان حميد الشاعري لطرح أغنية (سينجل) سلو جديدة باسم (شيء خيالي) على محطات الراديو اليوم أو غدا، حيث إنه لم يستقر بعد على موعد محدد للطرح.



الأغنية الجديدة من كلمات محمود عبدالله، وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع حميد الشاعري، حسب اليوم السابع.

يذكر أن الفنان حميد الشاعري، انتهى من عدد كبير من أغاني ألبومه الجديد، الذي يتعاون فيه مع مجموعة من الملحنين والشعراء، منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونجله نديم الشاعري، ويعد هذا الألبوم عودة بعد غياب ١٣ عاما عن الساحة الغنائية منذ أن قدم ألبومه الأخير (روح السمارة) عام ٢٠٠٦.